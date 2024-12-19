Липовый генерал и коррупция в Министерстве обороны: удар по русским героям Ирина ВальковаРазоблачение масштабных хищений в Министерстве обороны, включая дело Владимира Шишова, бывшего замдиректора департамента военного имущества, и аресты высокопоставленных чиновников, включая Тимура Иванова, бросают тень на всю систему управления ведомством.