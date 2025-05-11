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Сергунина: Майская музейная неделя в Москве объединит 89 площадок

Сергунина: Майская музейная неделя в Москве объединит 89 площадок

Акцию «Московская музейная неделя» проведут с 12 по 18 мая в столице. Всех желающих приглашают бесплатно побывать на выставках, посвященных истории, искусству, естественным наукам, а также известным деятелям культуры, ученым и героям нашей страны.

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