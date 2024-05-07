НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

133 подписчика

Мбаппе и Дембеле получили по 2 балла из 10 за матч с «Боруссией» от L’Équipe – это самые низкие оценки в полуфинале ЛЧ

Мбаппе и Дембеле получили по 2 балла из 10 за матч с «Боруссией» от L’Équipe – это самые низкие оценки в полуфинале ЛЧ

«ПСЖ» вылетел из Лиги чемпионов, дважды проиграв «Боруссии» Дортмунд (0:1, 0:1) в 1/2 финала. L’Équipe по итогам парижской встречи оценил игру Мбаппе и Дембеле на 2 балла из 10 – это самые низкие оценки в обеих командах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх