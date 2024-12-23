Отметившая 105-летие британка поделилась своим секретом долголетия

Жительница британского города Ньюкасл Ирэн Гилберт недавно отпраздновала свой 105-й день рождения. Женщина прибывает в здравом уме и не жалуется на память, поэтому она с удовольствием ответила на вопросы журналистов, в том числе раскрыла и свой секрет долголетия.