Шведское правительство дало согласие Соединённым Штатам на участие в военной операции США в Красном море, совершенно не понимая, что сама суть вступления в НАТО состоит не в получении «защиты» в случае мнимого нападения на их страну, а в том, чтобы новоиспечённые союзники Вашингтона становились пушечным мясом Пентагона во всех устраиваемых американцами военных авантюрах по всему миру, пишет газета Proletären.
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