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Proletären: грубое пробуждение — шведы начали догадываться о последствиях вступления в НАТО

Proletären: грубое пробуждение — шведы начали догадываться о последствиях вступления в НАТО

Шведское правительство дало согласие Соединённым Штатам на участие в военной операции США в Красном море, совершенно не понимая, что сама суть вступления в НАТО состоит не в получении «защиты» в случае мнимого нападения на их страну, а в том, чтобы новоиспечённые союзники Вашингтона становились пушечным мясом Пентагона во всех устраиваемых американцами военных авантюрах по всему миру, пишет газета Proletären.

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Комментарии
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Виктор Полуэктов
Как говорится, посмотрим. Что это даст в ближайшее время, какие выгоды Швеция обретёт от повиновения НАТО и Большому Хозяину. А также что вдруг потеряет в сравнении ещё со вчерашним днём. Не говорю уж о сопоставлении со временами СССР.
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Yvan
&quot;Дураки остались в дураках&quot; ©
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5 час.

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