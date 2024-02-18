Proletären: грубое пробуждение — шведы начали догадываться о последствиях вступления в НАТО

Шведское правительство дало согласие Соединённым Штатам на участие в военной операции США в Красном море, совершенно не понимая, что сама суть вступления в НАТО состоит не в получении «защиты» в случае мнимого нападения на их страну, а в том, чтобы новоиспечённые союзники Вашингтона становились пушечным мясом Пентагона во всех устраиваемых американцами военных авантюрах по всему миру, пишет газета Proletären.