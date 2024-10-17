Куба подтвердила, что приедет в Казань на саммит БРИКС

Кубинская делегация подтвердила свой приезд в Казань для участия в саммите БРИКС. Как отметили в посольстве, БРИКС объединяет несколько развивающихся стран и укрепляет свои позиции как ключевой игрок в мировой геополитике, выступая некой надеждой для стран Глобального Юга.
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