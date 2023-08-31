Военное обозрение

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Три важные вехи, свидетельствующие о значительном прогрессе в разработке лазерного оружия

Три важные вехи, свидетельствующие о значительном прогрессе в разработке лазерного оружия

Лазерное оружие – его потенциал и перспективы появления на полях сражений всегда вызывают множество споров, однако так или иначе, но лазерное оружие уверенно прокладывает себе дорогу в будущее.

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