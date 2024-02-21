Врач Игнатикова: при дефиците железа возникает плохое самочувствие в душных помещениях

Терапевт и диетолог Елена Игнатикова назвала неспецифические симптомы дефицита железа. Дефицит железа является одной из самых распространенных проблем со здоровьем у женщин (мужчины тоже могут испытывать его нехватку).
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