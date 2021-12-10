В Госдуме предложили предоставить льготу владельцам домашних животных

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что региональные власти должны предложить гражданам право на бесплатную стерилизацию домашних животных.
Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что региональные власти должны предложить гражданам право на бесплатную стерилизацию домашних животных.
Свежие комментарии