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В Госдуме предложили предоставить льготу владельцам домашних животных

В Госдуме предложили предоставить льготу владельцам домашних животных

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что региональные власти должны предложить гражданам право на бесплатную стерилизацию домашних животных.

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