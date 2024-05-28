Очередные украинские беспилотники сбили в Белгородской области

В Минобороны России заявили, что силы ПВО сбили очередные беспилотники ВСУ в Белгородской области. «Около 10:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сводке ведомства.