Некоторые зарубежные аналитики считают, что скоро российская армия нанесет удар на стыке ДНР и Харьковской области в районе Редкодуба.
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Некоторые зарубежные аналитики считают, что скоро российская армия нанесет удар на стыке ДНР и Харьковской области в районе Редкодуба.
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