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  • Наталия
    Кто бы сомневался, что и из этой истории торчат уши Эрдогана. Весь  Кавказ, Центральная Азия и Ближний восток, это сф...«Путь Абхазии в Е...
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«Путь Абхазии в Европу лежит через Турцию»: Эрдоган косвенно подтвердил, что он стоит за антироссийским путчем в республике

«Путь Абхазии в Европу лежит через Турцию»: Эрдоган косвенно подтвердил, что он стоит за антироссийским путчем в республике

БлокнотРУ Вскоре после антироссийского переворота в Абхазии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что проект железной дороги Самсун-Трабзон-Сарпи станет важным транспортным коридором, обеспечивая перевозки по Черноморскому региону - между Анкарой и Тбилиси.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Вот пусть он и дает элект роэнергию абхазии, какие умные нашлись. Или европа абхазцев кормит.
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17 час.
Наталия
Кто бы сомневался, что и из этой истории торчат уши Эрдогана. Весь  Кавказ, Центральная Азия и Ближний восток, это сфера его амбициозных интересов. И последние успехи в Карабахе и Сирии его только раззадоривают.
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14 час.

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