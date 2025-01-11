«Путь Абхазии в Европу лежит через Турцию»: Эрдоган косвенно подтвердил, что он стоит за антироссийским путчем в республике

БлокнотРУ Вскоре после антироссийского переворота в Абхазии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что проект железной дороги Самсун-Трабзон-Сарпи станет важным транспортным коридором, обеспечивая перевозки по Черноморскому региону - между Анкарой и Тбилиси.
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