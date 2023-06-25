Пензенские полицейские установили мужчину, подозреваемого в хранении и сбыте наркотиков

В июне текущего года сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Пензе совместно с коллегами из Бессоновского района Пензенской области получили информацию о том, что 35-летний житель Бессоновского района причастен к незаконному обороту наркотиков.
Популярные статьи
- В Венгрии состоялось торжественное открытие российского воинского захоронения периода Великой Отечественной войны
- На Южно-Донецком направлении военнослужащий морской пехоты ТОФ сбил шесть самолетов и два вертолета противника
- Санитарная обработка территории - одна из приоритетных задач ликвидации последствий ЧС в Херсонской области
Свежие комментарии