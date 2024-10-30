МВД: во Владимире задержали подозреваемых в кражах денег с карт участников СВО

Мошенничество с банковскими картами участников СВО пресекли сотрудники МВД во Владимирской области. Силовики задержали троих подозреваемых, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк в своем Telegram-канале.
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