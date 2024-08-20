МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 368 подписчиков

«Русские в Прибалтике поднимают восстание»: хакеры показали сценарий штабной игры НАТО с ударами по Калининграду

«Русские в Прибалтике поднимают восстание»: хакеры показали сценарий штабной игры НАТО с ударами по Калининграду

Штабная игра состоит из десяти эпизодов, в каждом из которых военная напряжённость на Балтике последовательно возрастает REUTERS Вчера 909 прочитали Группа патриотически настроенных хакеров ANON CE передала KP.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх