«Исправит ли Киркорова могила?»: «Покаявшийся» и съездивший на Донбасс «новый» Филя, выполз на публику в пиджаке за 570 000 рублей!

Скудоумный и петушинообразный Филипп Киркоров продолжает всё делать через свою любимую ж@пу. Скатавшись на Донбасс, подарив детям куклы «Пупс Филипп», спев старые песенки для местных жителей в безопасных домах культуры, обновлённый Филя вернулся в Россию, был сразу прощён и выпущен на ТВ, где и резвится сейчас на федеральных каналах.
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