Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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  • Ливень
    согласен нахрен нам их рупии... в конечном итоге нам нужны не деньги, а то что мы на них купим, то есть, то что нам н...Россия нашла куда...
  • Ливень
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СВР: по расчетам США, низкая явка поможет поставить под сомнение итоги выборов

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. По расчетам Вашингтона, полученное за счет призывов и кибератак "сокращение явки" даст Западу повод поставить под сомнение итоги выборов в РФ, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР).

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Комментарии
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Алекс Сэм
Подайте заявление на онлайн голосование и всё И не надо чтобы к Вам кто-то приходил.
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9 час.
Людмила Фирстова
Уже согласована дата и время, мне позвонили для уточнения
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8 час.
Лилианна Марченко
Ню-ню... Пусть лучше о своей явке  звездато-полосатые в  скором будущем побеспокоятся...
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7 час.

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