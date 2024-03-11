СВР: по расчетам США, низкая явка поможет поставить под сомнение итоги выборов

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. По расчетам Вашингтона, полученное за счет призывов и кибератак "сокращение явки" даст Западу повод поставить под сомнение итоги выборов в РФ, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР).
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