Самолет экстренно сел из-за записки о взрывчатке в Турции

Пассажирский самолет A JET 4180, следовавший 5 октября из Анкары в Шанлыурфу, совершил экстренную посадку в аэропорту Шанлыурфа GAP после обнаружения записки о наличии взрывчатого вещества на борту.
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