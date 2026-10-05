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Пятый канал

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Самолет экстренно сел из-за записки о взрывчатке в Турции

Самолет экстренно сел из-за записки о взрывчатке в Турции

Пассажирский самолет A JET 4180, следовавший 5 октября из Анкары в Шанлыурфу, совершил экстренную посадку в аэропорту Шанлыурфа GAP после обнаружения записки о наличии взрывчатого вещества на борту.

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