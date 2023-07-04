СБУ: житель Николаева задержан за передачу ФСБ данных о расположении оборонных заводов

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании жителя Николаева по подозрению в сборе и передаче российским спецслужбам информации о расположении зданий СБУ, оборонных заводов и мест дислокации украинских Вооруженных сил в Донбассе.
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании жителя Николаева по подозрению в сборе и передаче российским спецслужбам информации о расположении зданий СБУ, оборонных заводов и мест дислокации украинских Вооруженных сил в Донбассе.
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