В храме поздравили женщин с именем Ольга и Елена Сегодня, 24 июля, в храме преподобного Порфирия Кавсокаливита прошла торжественная литургия, посвященная памяти преподобной княгини Ольги.
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В храме поздравили женщин с именем Ольга и Елена Сегодня, 24 июля, в храме преподобного Порфирия Кавсокаливита прошла торжественная литургия, посвященная памяти преподобной княгини Ольги.
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