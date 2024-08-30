Депутата ВРУ призвали отдать под суд за информацию о сбитом F-16

Заявление в Государственное бюро расследований (ГБР) Украины и СБУ на депутата Рады Марьяну Безуглую призвал кого-нибудь подать бывший спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат 30 августа в социальной сети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Игнат так отреагировал на размещенную Безуглой информацию об уничтожении украинской системой ПВО Patriot истребителя F-16 по ошибке, которая произошла из-за «дискоординации между подразделениями».