Бывший депутат Верховной Рады Украины Олег Царев: Зеленский никуда не сбежит, пока он нужен «коалиции желающих»

На Западе в последнее время всё чаще задаются вопросом о дальнейшей судьбе Владимира Зеленского. Речь о его возможном бегстве из Киева и даже о смене страны пребывания вообще.
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Свежие комментарии
- Военкор Юрий Коте...
- Константин Затули...
- Военкор Юрий Коте...
так убейте его!
Пока зелька носится по миру с протянутой рукой, в которую ему русофобы еще насыпают, а он делится с этими "желающими", он будет жив и числиться презиком практически несуществующей уже страны...
Зеля нужен и нашим папикам, рубящим ярды на этой войне ???
Царёв, паскуда двуличная....