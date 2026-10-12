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Бывший депутат Верховной Рады Украины Олег Царев: Зеленский никуда не сбежит, пока он нужен «коалиции желающих»

Бывший депутат Верховной Рады Украины Олег Царев: Зеленский никуда не сбежит, пока он нужен «коалиции желающих»

На Западе в последнее время всё чаще задаются вопросом о дальнейшей судьбе Владимира Зеленского. Речь о его возможном бегстве из Киева и даже о смене страны пребывания вообще.

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Надежда

Пока зелька носится по миру с протянутой рукой, в которую ему русофобы еще насыпают, а он делится с этими "желающими", он будет жив и числиться презиком практически несуществующей уже страны...