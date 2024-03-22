Минимум ₽1,4 триллиона будет потрачено на скоростную трассу Джубга—Сочи Обещают запустить движение по ней уже в 2030 году, завершение строительства намечено на конец 2029.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Минимум ₽1,4 триллиона будет потрачено на скоростную трассу Джубга—Сочи Обещают запустить движение по ней уже в 2030 году, завершение строительства намечено на конец 2029.