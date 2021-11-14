Более 2 тысяч военнослужащих ВВО в Бурятии приняли участие в «Географическом диктанте»

Более 2 тысяч военнослужащих ВВО в Бурятии приняли участие в «Географическом диктанте»

Участники акции отвечали на вопросы о географическом расположении городов, рек, климатических зонах, зоны обитания редких животных, горных вершинах России и многие другие.

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