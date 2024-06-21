Ко всем шипящим про " не раздувайте!" Благодаря расследованию депутата Матвеева мы знаем, что переселение в Россию миллионов мигрантов шло под чутким контролем Вашингтона и Лондона на деньги Всемирного банка под присмотром МОМ.
Если завтра изнасилуют именно вашу 10-летнюю дочку...
Комментарии
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Александр Батт
Надо сажать, не раздувая тему.
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1 час.
Лариса Галахова
Нужно именно давать широкую огласку таким и подобным случаям. У нас слишком много стало молчаливых "Степашек". А люди должны быть бдительны .И резонанс должен быть огромным. Сплоченность российского народа главная решающая сила
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15 мин.
николай николай
Вопрос не понятен . проблема есть это правящая партия со всеми вытекающими
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10 мин.
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