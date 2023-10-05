Самую дальневосточную литературную Премию им. Арсеньева представят на ЛиТРе

Презентация Общероссийской литературной Премии "Дальний Восток" имени В.К. Арсеньева (12+) традиционно пройдет на Международной ярмарке-фестивале "Литература Тихоокеанской России" (ЛиТР, 6+, проводится 6-8 октября этого года в рамках программы "Читающая Россия" и Ярмарки-фестиваля книжной и городской культуры "Красная площадь.