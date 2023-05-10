В Воронежской области возбуждено уголовное дело по факту контрабанды наркотических средств

Сотрудниками ГУНК МВД России совместно с коллегами из УНК ГУ МВД России по Воронежской области во взаимодействии с инспекторами ОБДПС ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Рамонском районе на 474-м км автодороги М-4 «ДОН» по подозрению в участии в незаконном обороте наркотических средств задержан 32-летний житель Нижегородской области, у которого изъято более 9 килограммов 700 граммов синтетического наркотика, производного эфедрона.