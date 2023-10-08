«Спартак» после 0:7 в двух матчах принимает ЦСКА. Фрибет 2000 рублей и бонус до 15 000 от «Фонбет» позволит сделать ставку по душе!

«Спартак» принимает ЦСКА в 11-м туре РПЛ. «Спартак» после побед над «Сочи» и «Динамо» потерпел в чемпионате сокрушительное поражение от «Крыльев», пропустив 4 безответных мяча, а также пропустил 3 гола в кубковом матче.