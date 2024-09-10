Мощно! Красногоровка под ВС РФ, бои в Лысовке и Украинске, общее продавливание ВСУ под Селидово

Продолжаются серьезные боестолкновения. Даже противник не может не признавать тот факт, что российские подразделения хоть и медленно, однако методично прогрызают его оборону и отбивают опорник за опорником.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии