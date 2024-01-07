Начальник ГУ МВД России по Саратовской области принял участие в акции «Елка желаний»

Генерал-лейтенант полиции Николай Ситников вручил брату и сестре Валерию и Сафии Хантимировым подарки, исполнив детские мечты, что стали известны благодаря Всероссийской новогодней благотворительной акции «Елка желаний».
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