Пасынки флота Микадо Среди ведущих морских держав Япония развитию торпедных катеров уделяла внимания меньше всего.
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Пасынки флота Микадо Среди ведущих морских держав Япония развитию торпедных катеров уделяла внимания меньше всего.
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