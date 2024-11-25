Интерактивные экраны для книгоматов создал резидент ОЭЗ «Технополис Москва»

Сеть книгоматов появилась в столичных парках. Высокотехнологичные интерактивные экраны, которые позволяют брать книги без посещения библиотеки, произвел резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» компания «Некс-Т».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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