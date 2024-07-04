Politico: Байден заявил, что прошел медицинское обследование после дебатов

Global Look Press/Samuel Corum - Pool via CNP/Keystone Press Agency Американский лидер Джо Байден на закрытой встрече с губернаторами-демократами в Белом доме заявил, что после неудачного выступления на теледебатах с экс-президентом США Дональдом Трампом прошел медицинское обследование, сообщает газета Politico со ссылкой на источники.
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