Politico: Байден заявил, что прошел медицинское обследование после дебатов

Global Look Press/Samuel Corum - Pool via CNP/Keystone Press Agency Американский лидер Джо Байден на закрытой встрече с губернаторами-демократами в Белом доме заявил, что после неудачного выступления на теледебатах с экс-президентом США Дональдом Трампом прошел медицинское обследование, сообщает газета Politico со ссылкой на источники.