Воевавший за ВСУ популярный комик Виктор Розовый тяжело ранен в голову

Украинский известный 35-летний комик Виктор Розовый, бывший победитель местной “Лиги смеха”, в феврале 2022 года решил добровольцем вступить в ВСУ и недавно получил на фронте тяжелое осколочное ранение по голове.
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