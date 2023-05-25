ВСУ ударили по жилым районам Донецка

Удар по Петровскому и Кировскому районам Донецка нанесли вооруженные формирования Украины (ВФУ), сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), 26 мая в своем Telegram-канале.