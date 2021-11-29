Политика как она есть

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Американские производители лекарств столкнутся с ограничениями на повышение цен

Американские производители лекарств столкнутся с ограничениями на повышение цен

Фармацевтическая промышленность США готовится к самому значительному расширению государственного регулирования цен на лекарства за последние десятилетия.

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