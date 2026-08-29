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Трамп заявил о заключении нефтяной сделки с Венесуэлой

Трамп заявил о заключении нефтяной сделки с Венесуэлой

Президент США Дональд Трамп объявил о заключении «крупнейшей в мировой истории» нефтяной сделки с Венесуэлой.

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