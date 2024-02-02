Каковы традиции дня святого Максима Грека и иконы «Отрада Ватопедская» 3 февраля Алёна Юрьева3 февраля — день, насыщенный духовными событиями, посвященный двум значимым религиозным событиям: Ватопедской иконе Божией Матери и памяти преподобного Максима Грека.
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