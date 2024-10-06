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Клуб "Женские секреты"

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Чешский медовик «Марленка». Нежнейший торт без раскатки коржей

Чешский медовик «Марленка». Нежнейший торт без раскатки коржей

Чешская кухня славится своими десертами, и одним из самых популярных является торт «Марленка». Этот изысканный десерт представляет собой гармоничное сочетание нежного шоколадного бисквита, насыщенного шоколадного крема и лёгкой фруктовой кислинки.

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