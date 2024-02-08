Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Колодец на даче: как сделать своими руками колодезный домик

Колодец на даче: как сделать своими руками колодезный домик

Колодезный домик над источником воды выполняет защитные и декоративные функции. Давайте поговорим о том, какие бывают конструкции, как сделать своими руками из дерева и красиво оформить колодезный домик на даче.

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