Песков: информация об отправке войск Франции на Украину нуждается в проверке

Сведения об отправке войск Франции на Украину нуждаются в проверке. С таким заявлением в ходе сегодняшнего разговора с журналистами выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.
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