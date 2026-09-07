FT: Уиткофф и Кушнер привезли обновленные документы, учитывающие обстоятельства

Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер привезли на встречи в Москву и Киев обновленные версии документов, которые были пересмотрены «на фоне изменившихся обстоятельств» и зашедших в тупик переговоров.
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