Журналісти працюють в Україні Двох журналістів агентства Reuters поранено, водій загинув Трагедія сталася на сході України, на шосе, контрольованому російськими військами та сепаратистами Цієї п'ятниці два журналісти агентства Reuters були поранені, а водій загинув, після того, як автомобіль, в якому вони знаходилися, потрапив під обстріл, прямуючи до східноукраїнського міста Сєверодонецьк, через який, на сьогоднішньому […] Сообщение Двох журналістів агентства Reuters поранено, водій загинув появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.