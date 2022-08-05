Секретный фарватер Киева под Одессой может взорваться

Даже Запад не уверен, что безопасность морских перевозок зерна сквозь минные заграждения Украина способна обеспечить, вообще не имея тральщиков Сергей Ищенко Фото: AP/TASS 2 августа в Стамбул из Одессы прибыло судно «Разони» под флагом Сьерра-Леоне.