БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Секретный фарватер Киева под Одессой может взорваться

Секретный фарватер Киева под Одессой может взорваться

Даже Запад не уверен, что безопасность морских перевозок зерна сквозь минные заграждения Украина способна обеспечить, вообще не имея тральщиков Сергей Ищенко Фото: AP/TASS 2 августа в Стамбул из Одессы прибыло судно «Разони» под флагом Сьерра-Леоне.

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