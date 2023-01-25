MAXIM Online

394 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Дмитриев
    "По всему, по этому" предлагаю сделать пародию на речуху Ельцина в Конгрессе США, в которой он упрекает конгрессменов...Гениальная пароди...
  • Евгений Власов
    Какая чушьУченые нашли вино...
  • Александр Любицкий
    Машина конечно ДА,.........Кешбэк на медовый...

Мари Краймбрери, Гузель Хасанова и другие музыканты рассказали, как прогуливали пары в институте

Мари Краймбрери, Гузель Хасанова и другие музыканты рассказали, как прогуливали пары в институте

Все хоть раз прогуливали учебу, и в этом нет ничего плохого. Зато воспоминаний — масса. Музыканты ностальгируют по студенческим и школьным временам, травят байки о том, как прогуливали пары, какие отговорки придумывали и чем занимались вместо учебы.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх