Мари Краймбрери, Гузель Хасанова и другие музыканты рассказали, как прогуливали пары в институте

Все хоть раз прогуливали учебу, и в этом нет ничего плохого. Зато воспоминаний — масса. Музыканты ностальгируют по студенческим и школьным временам, травят байки о том, как прогуливали пары, какие отговорки придумывали и чем занимались вместо учебы.