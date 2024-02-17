В СК адвокату Навального заявили, что причина смерти политика «не установлена»

В Следственном комитете заявили, что причина смерти Алексея Навального «не установлена», пишет пресс-секретарь политика Кира Ярмыш (внесена Минюстом России в реестр иноагентов) со ссылкой на адвоката политика.
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