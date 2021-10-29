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Российские миротворцы вместе с благотворителями оказали гуманитарную помощь около 1 000 жителям села Гиши Нагорного Карабаха

Российские миротворцы вместе с благотворителями оказали гуманитарную помощь около 1 000 жителям села Гиши Нагорного Карабаха

Жителям передали гуманитарный груз общим весом более 2 тонн в виде школьных наборов, детской и взрослой обуви, одежды и источника бесперебойного питания.

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