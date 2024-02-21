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    Какая трогательная правдивая история!Кошки
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Путь к сердцу мужчины лежит через просто оставьте его в покое

Путь к сердцу мужчины лежит через просто оставьте его в покое

  Почему все бесятся с детей, которые орут в самолете? Они такие же люди, с такими же правами. У вас тоже есть право орать в самолете, просто вы им почему-то не пользуетесь                                       Ну и так, напоследок  -  Дарья  прикалывается!                       Всем  здоровья,  удачи  @  денег  побольше!.

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