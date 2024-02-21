Путь к сердцу мужчины лежит через просто оставьте его в покое

Почему все бесятся с детей, которые орут в самолете? Они такие же люди, с такими же правами. У вас тоже есть право орать в самолете, просто вы им почему-то не пользуетесь Ну и так, напоследок - Дарья прикалывается! Всем здоровья, удачи @ денег побольше!.