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Макарошки подвели чиновников. Убойная правда о росте цен в России

Макарошки подвели чиновников. Убойная правда о росте цен в России

В официальную инфляцию 8,4% по итогам недоброй памяти 2021 года не верит никто. Росстат, предусмотрительно изменивший методику подсчёта цен, сильно повредил своей репутации итоговой цифрой, а правительство благополучно её приняло, словно так и надо.

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