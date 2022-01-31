Макарошки подвели чиновников. Убойная правда о росте цен в России

В официальную инфляцию 8,4% по итогам недоброй памяти 2021 года не верит никто. Росстат, предусмотрительно изменивший методику подсчёта цен, сильно повредил своей репутации итоговой цифрой, а правительство благополучно её приняло, словно так и надо.