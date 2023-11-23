"Путину нечего предложить народу": Сатановский прервал молчание и высказался о выборах-2024

Юрий Вахрушев А вот и подданный сатаны проснулся. Чувствуется, что получил хороший комплект инструкций и рекомендаций, в основе коих, канешно же следующее - ВВП есть кость в горле как запада, так и их заокеанского хозяина. Интерпретации уместны.

Ирина Белова Сатановскому сначала свои сопли обиды надо подобрать. Хотя, с другой стороны, это хорошо, что он, наконец, расчехлился. Потому что это каким идиотом надо быть, чтобы поверить, что Путин за месяц намерен провести зачистку или что он вообще пойдет с программой, которую напишет на коленке в ближайшие дни. Это Путин-то, у которого стратегия разработана на долгие годы вперед?)