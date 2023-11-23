Интересная жизнь с Vera Star Самым главным событием в нашей стране в ближайшие несколько месяцев, безусловно станут выборы главы государства, которые если не произойдёт ничего экстраординарного, состоятся в марте 2024 г.
"Путину нечего предложить народу": Сатановский прервал молчание и высказался о выборах-2024
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Вахрушев
А вот и подданный сатаны проснулся. Чувствуется, что получил хороший комплект инструкций и рекомендаций, в основе коих, канешно же следующее - ВВП есть кость в горле как запада, так и их заокеанского хозяина. Интерпретации уместны.
Ответить
18 час.
Ирина Белова
Сатановскому сначала свои сопли обиды надо подобрать. Хотя, с другой стороны, это хорошо, что он, наконец, расчехлился. Потому что это каким идиотом надо быть, чтобы поверить, что Путин за месяц намерен провести зачистку или что он вообще пойдет с программой, которую напишет на коленке в ближайшие дни. Это Путин-то, у которого стратегия разработана на долгие годы вперед?)
Ответить
18 час.
Сима Хостелиди
Еще один либерал ПРОСНУЛСЯ! Идиоты, как чуть их прижмешь, так показывают свои когти. Их устраивает 90-е годы, ибо нахапали к этому времени так много и с этим расставаться не хотят. Не дают Путину развернуться, все что для народа делается-противостоят. Поэтому они богатеют, народ нищает. Тендем Путин - Мишустин народ устраивает и как бы не трепыхались либералы, Путина народ поддержит!
Ответить
18 час.
Свежие комментарии